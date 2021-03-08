Orta Afrika ülkesi Ekvator Ginesi'nin en büyük şehirlerinden Bata'da dün askeri kışlada meydana gelen 4 büyük patlamada 17 kişinin öldüğü 420 kişinin yaralandığı bildirildi.

Sağlık Bakanı Guinea Salud, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, dün meydana gelen patlamalarda şu ana kadar 17 kişinin öldüğünü, 420 kişinin yaralandığını duyurdu.

Askeri cephanelikte meydana gelen patlamaların etkisiyle kışlaya yakın birçok evin yıkıldığı ve birçok kişinin göçük altında kaldığı bilgisi paylaşılıyor.

Ölü ve yaralı sayısının artmasından endişe duyuluyor.

İzinli sağlık çalışanlarının görev yaptıkları hastanelere gitmeleri çağrısı yapan Salud, vatandaşlardan da acil kan bağışında bulunmalarını istemişti.

Cumhurbaşkanı Teodoro Obiang Nguema ise devlet televizyonu TVGE'de yaptığı açıklamada, kazanın dinamit ve mühimmat depolamaktan sorumlu birimin ihmalinden kaynaklandığını belirtti.