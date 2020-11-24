Son dakika haberi: El Bab'da bombalı yüklü araç patladı - Son Dakika

Suriye'nin El-Bab ilçesinde bombalı yüklü araç patladı.

Suriye'nin El-Bab ilçesinde bomba yüklü araç patladı. Patlamanın ardından sivil savunma ekipleri olay yerine sevk edildi. Ölü ve yaralı sayısı henüz açıklanmazken patlamanın yoğun bir alanda meydana gelmesi nedeniyle can kaybı ve yaralı sayısının yüksek olmasından endişe ediliyor.

Patlamanın meydana gediği aracın Bizeaa kentindeki polis mekezinde çalışan memura ait olduğunu öğrenildi.

(Yamama Asaad/İHA)