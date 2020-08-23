Son dakika haberleri! - El Bab'da Fırat Kalkanı Harekatı'nın 4. yıl dönümü askeri törenle kutlandı - Son Dakika

- El Bab'da Fırat Kalkanı Harekatı'nın 4. yıl dönümü askeri törenle kutlandı

HALEP - Suriye'nin El Bab kentinde Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusu'nun terör örgütü DEAŞ'a karşı başlattığı Fırat Kalkanı Harekatı'nın 4. yıl dönümü askeri törenle kutlandı.

Suriye'nin El Bab kentinde Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusu'nun terör örgütü DEAŞ'e karşı başlattığı Fırat Kalkanı Harekatı'nın 4. yıl dönümü askeri törenle kutlandı. Törene Suriye Geçici Hükümeti Başkanı Abdurrahman Mustafa, TSK personeli, SMO'dan Hamza Tümeni Özel Kuvvetler Komutanı Seyf Ebu Bekir, SMO kolordu komutanları, bölgenin önde gelen aşiret liderleri, SMO şehit ve gazi aileleri ile bölge halkından çok sayıda kişi katıldı. Korona virüs salgını tedbirleri altında gerçekleştirilen tören, harekat sırasında şehit düşen Mehmetçik ve SMO askerleri için yapılan saygı duruşu ile başladı. SMO askerlerinin geçit töreni yaptığı etkinlikte, şehit ve gazi aileleri onurlandırıldı. Başkan Mustafa yaptığı konuşmada, "Kahraman Türk askerleri ve Milli ordu askerleri sayesinde bölgemiz, terör örgütleri ve Esed rejimi bölgesinden kaçan siviller için güvenli liman oldu. Şehitlere Allah'tan rahmet, gazilere acil şifalar diliyorum" dedi.

El Bab yerel meclisinden Radvan El-Şeyh yaptığı açıklamada, "Türk Ordusu ve SMO çabaları sayesinde siviller kurtarılmış bölgelere geri dönebildi. Kalan bölgeler ise nispeten daha güvenli olmaya başladı. Sivillere sağlanan güvenli yaşam bölgeleri büyük bir başarı" ifadelerini kullandı. Törenin sonunda şehit ailelerine ve çocuklara hediyeler dağıtıldı.