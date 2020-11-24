El Bab'daki bombalı saldırıya ait patlama anı kamerada - Son Dakika

El Bab'daki bombalı saldırıya ait patlama anı kamerada
24.11.2020 23:08
Suriye'nin El Bab ilçesinde bomba yüklü araç ile yapılan saldırıya ait patlama anı çevrede bulunan güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi.
Suriye'nin El Bab ilçesinde bomba yüklü araç ile yapılan saldırıya ait patlama anı çevrede bulunan güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi.
Suriye'nin Halep kentinin doğusundaki El Bab'ın ilçe merkezinde bomba yüklü araçla saldırı yapılmış, 5 kişi hayatını kaybetmiş, 20 kişi de yaralanmıştı. Bomba yüklü aracın patlama anı çevrede bulunan güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi.
(Hamad Alnajjar/İHA)
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