Son dakika gündem: El Bab'ta akaryakıt istasyonunda patlama - Son Dakika

Suriye'nin El Bab ilçesinde bir akaryakıt istasyonunda patlama yaşandı.

Halep kentinin doğusundaki El Bab ilçesinde bulunan Al-Jadid Hastanesi yakınlarındaki bir akaryakıt istasyonunda akaryakıt yüklü tankerde patlama yaşandı. Patlamanın ardından yangın çıktı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürmek için çalışma başlattı. Yetkililer, patlamada yaralı ve can kaybının olmadığını belirtti.

(İHA)