Son dakika haberleri! El bombasıyla öldürülmeye teşebbüs edilen o kadın konuştu - Son Dakika

El bombasıyla öldürülmeye teşebbüs edilen o kadın konuştu

Hacer Çelik: "Adaletin yerini bulmasını istiyorum"

NEVŞEHİR - Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde dini nikahlı eşi tarafından el bombası ile öldürülmeye teşebbüs edilen 26 yaşındaki Hacer Çelik, "Adaletin yerini bulmasını istiyorum" dedi.

Nevşehir'in Ürgüp ilçesi Bahçelievler Mahallesi Memiş Aksoy Caddesi 518. Sokak'ta bulunan evinden dini nikahlı eşi tarafından kapısının önüne bomba düzeneği koyularak öldürülmeye teşebbüs edilen 26 yaşındaki Hacer Çelik yaşadıklarını anlattı. Çelik açıklamasında daha önce de Bayram Çelik hakkında suç duyurusunda bulunduğunu ancak savcılık tarafından kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verildiğini söyledi. Çelik, "Zaten daha önceden tehditleri vardı. Evi yaktı, arabayı yaktı. Hatta evimizi kurşunladı. En son Cumartesi günü kızımı uyuttum. Oğlumu da uyutmak için odama geçtim. Annemler gece ses duyup kalkmışlar. Annemler dışarı baktığında Bayram'ın kaçtığını görmüşler. Sonra annem beni kaldırdı. Hemen polisi aradık. Erdal abim hiçbir şeye dokunmayın polisler parmak izi alsınlar dedi. Sonra annem dışarı baktığında kapının önünde bir şey bağlı olduğun gördüm. Sonra el feneri ile baktık ki kapının önünde el bombası koyulmuş. Tekrar polisi aradım. El bombası bağlamışlar dedim. Sonrasında ise polis ekipleri gelince bakmışlar ki gerçek el bombası koyulmuş. Ben böyle bir şey yapacağı aklıma gelmezdim. Bu kadarını da beklemezdim" dedi.

"Ayrılmak istedim"

Bir süre önce Bayram Çelik'ten ayrılmak istediğini ancak her defasında kendisinin tehdit ettiğini ifade eden Hacer Çelik, "Ayrılmak istedim. Sonrasında çocuğumu bana ver dedi. Bende mahkemeye başvurdum sende başvurabilirsin dedim. Hakim hangimize verirse ona kabulüm demiştim. Cezaevinden izinli çıktığı günden beri beni arayıp telefon ile sürekli tehdit ediyordu. Ben savcılığa şikayette bulundum. Sonrasında bugün mahkemeden kağıt geldi. Kovuşturmaya yer olmadığı yazıyordu. Ben adalet yerini bulsun istiyorum" diye konuştu.