Son dakika haberleri: El-Nusra davasında dayı ile yeğenine 6'şar yıl 3'er ay hapis - Son Dakika

Son dakika haberleri: El-Nusra davasında dayı ile yeğenine 6'şar yıl 3'er ay hapis

Gelen son dakika haberine göre KAYSERİ'de, terör örgütü El-Nusra üyesi oldukları iddiasıyla tutuklu yargılanan Suriye uyruklu Süleyman Hankuş ile yeğeni Hüseyin Hankuş, 6'şar yıl 3'er ay hapis cezasına çarptırıldı.

KAYSERİ'de, terör örgütü El-Nusra üyesi oldukları iddiasıyla tutuklu yargılanan Suriye uyruklu Süleyman Hankuş ile yeğeni Hüseyin Hankuş, 6'şar yıl 3'er ay hapis cezasına çarptırıldı. Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, 28 Ocak günü, Kocasinan ilçesinde terör örgütü El-Nusra'ya yönelik düzenlenen operasyonda, Süleyman Hankuş ile yeğeni Hüseyin Hankuş gözaltına alınarak, tutuklandı. Süleyman ve Hüseyin Hankuş hakkında Kayseri 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'silahlı terör örgütü üyesi olma' suçundan 5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Davanın bugün görülen karar duruşmasında, Süleyman ve Hüseyin Hankuş hazır bulundu. Tercüman eşliğinde savunma yapan ve terör örgütü üyesi olmadıklarını ileri süren 2 sanık, " Davanın bugün görülen karar duruşmasında, Süleyman ve Hüseyin Hankuş hazır bulundu. Tercüman eşliğinde savunma yapan ve terör örgütü üyesi olmadıklarını ileri süren 2 sanık, " Türkiye 'ye savaştan kaçarak, geldik. Hiçbir terör örgütü ile ilişkimiz olmadı" dedi.Mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar Süleyman Hankuş ile yeğeni Hüseyin Hankuş'u 'silahlı terör örgütü üyesi olma' suçundan 6'şar yıl 3'er ay hapis cezasına çarptırdı.



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