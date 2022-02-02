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Son dakika haberleri! El Pais: ABD ve NATO, aralık ortasında Rusya'ya silahsızlanma anlaşmaları önerdi - Son Dakika

Son dakika haberleri! El Pais: ABD ve NATO, aralık ortasında Rusya'ya silahsızlanma anlaşmaları önerdi

02.02.2022 12:09
Son dakika haberleri! El Pais: ABD ve NATO, aralık ortasında Rusya'ya silahsızlanma anlaşmaları önerdi

Son dakika gündem haberi... İspanya'nın El Pais gazetesi, Rusya-Ukrayna kriziyle bağlantılı olarak 17 Aralık'ta ABD ve NATO'nun Rusya'ya silahsızlanma anlaşmaları teklifinde bulunduğunu yazdı.

İspanya'nın El Pais gazetesi, Rusya- Ukrayna kriziyle bağlantılı olarak 17 Aralık'ta ABD ve NATO'nun Rusya'ya silahsızlanma anlaşmaları teklifinde bulunduğunu yazdı.

El Pais, ABD ve NATO'nun 17 Aralık'ta Rusya'ya gönderdiği yazılı belgelere ulaşarak yazışmaların içeriğini paylaştı.

Habere göre, ABD ve NATO'nun Rusya'ya ayrı ayrı gönderdikleri gizlilik değeri olan belgelerde silahsızlanma anlaşmaları teklifinde bulunularak Rusya'nın Ukrayna üzerindeki askeri tehditlerini azaltması şartıyla "karşılıklı güven önlemlerinin" görüşülebileceği mesajı verildi.

Her iki belgede de ABD ve NATO, Rusya ile ikili bir güvenlik anlaşması imzalanması ve NATO'nun Ukrayna'ya kapılarını kapatması önerilerini reddetti.

"Ukrayna'da ve çevresinde askeri gerginliğin düşürülmesi önemli ilerleme sağlanması için temel olacaktır." ifadesine yer veren NATO, söz konusu belgede, "Rusya'yı, durumu doğrulanabilir, zamanında ve kalıcı bir şekilde derhal gerilimi azaltmaya çağırıyoruz." ifadesini kullanıldı.

NATO, Rusya'yı "iş birliği ortamında güveni kopartmakla, küresel ve Avrupa-Atlantik güvenlik mimarisinin temel ilkelerine meydan okumakla" suçladı.

"NATO'nun kapılarını açık tutma politikasına ve devletlerin anlaşmalarını seçme hakkına destek verdiğini" belirten ABD ise Rusya'ya "koşullu şeffaflık önlemleri, karşılıklı çıkarlar ve taahhütler" konularında tartışmaya açık olduğunu kaydetti.

ABD ayrıca Ukrayna'nın NATO'ya girmemesi için garanti isteyen Rusya'ya "güvenliğin bölünmezliği" kavramıyla ilgili farklı görüşleri tartışabileceği notunu düştü.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! El Pais: ABD ve NATO, aralık ortasında Rusya'ya silahsızlanma anlaşmaları önerdi - Son Dakika


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