Son dakika haberleri! El Salvador'da çetelere yönelik operasyonlar cinayetleri azattı - Son Dakika
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Son dakika haberleri! El Salvador'da çetelere yönelik operasyonlar cinayetleri azattı

30.03.2022 23:45
Son dakika haberleri! El Salvador'da çetelere yönelik operasyonlar cinayetleri azattı

Gelen son dakika haberine göre Orta Amerika ülkesi El Salvador'da, çetelere yönelik bir süredir devam eden operasyonlar nedeniyle cinayetlerin azaldığı bildirildi.

Orta Amerika ülkesi El Salvador'da, çetelere yönelik bir süredir devam eden operasyonlar nedeniyle cinayetlerin azaldığı bildirildi.

Bölge basınında çıkan habere göre, El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele'nin olağanüstü hal (OHAL) ilanının ardından ülke genelinde operasyonlar yürüten güvenlik güçleri sonuç almaya başladı.

Ulusal Polis (PNC) açıklamasında, alınan sıkı önlemler ve çalışmalar sayesinde dün ülkede hiçbir cinayetin kayıtlara geçmediğini belirtti.

Güvenlik güçlerinin bugünkü operasyonlarında ise polise ateş açtığı öne sürülen 2 çete üyesinin öldürüldüğü bildirildi.

Öte yandan Bukele'nin talebi üzerine olağanüstü toplanan Kongre, çetelerle mücadelede daha etkin önlemlerin alınması için oylama yapacak.

Ölü sayısı 90'ı geçti

Böylece 25 Mart'tan bu yana devam eden operasyonlarda ölü ele geçirilenlerin sayısı 90'nı geçerken, gözaltına alınanların sayısı ise 2 bini aştı.

Silahlı kişilerin hakim olduğu semt ve mahallelerde, polis ve askerin ortak yürüttükleri operasyonların süreceği bilgisi paylaşıldı.

Bukele, Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarda, El Salvador'da çetelerin 70 bin üyesinin bulunduğunu, bunlardan 16 bininin hapiste olduğunu söyledi.

STK'lardan eleştiri

İnsan Hakları İzleme Örgütü Direktörü Vekili Tamara Taraciuk (HRW), Twitter'dan Bukele'ye tepki göstererek, "Başkan Bukele'nin, insan hakları ihlalleri hakkında konuşan, insan hakları savunucularına yönelik bu temelsiz saldırılarını kınıyorum." ifadesini kullandı.

Bukele, 28 Mart'taki açıklamasında, Amerikan Devletleri Örgütü (OAS) ve Amerikalılar Arası İnsan Hakları Komisyonu'nun (IACHR) geçmişte çeteleri güçlendirdiği ve ateşkese sponsor olduğu suçlamasında bulunmuştu.

Sosyal medya hesabından hapiste bulunan çete üyelerinin yarı çıplak fotolarını paylaşan Bukele, çete liderlerinden teslim olmalarını aksi halde kendilerini kötü bir sonun beklediğini kaydetmişti.

Yetkililer, şiddetin ülkede yeniden tırmanışa geçmesinden Mara Salvatrucha (MS13) adlı çeteyi sorumlu tutuyor.

Dünyada en yüksek cinayet oranına sahip ülkelerin başında gelen El Salvador, çetelerin ülkedeki gücü nedeniyle ciddi güvenlik sorunu yaşıyor.

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Togo Cumhuriyeti, İnsan Hakları, Orta Amerika, El Salvador, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! El Salvador'da çetelere yönelik operasyonlar cinayetleri azattı - Son Dakika


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