Son dakika haberleri... El sanatları ustaları, Malazgirt kutlamalarında buluştu - Son Dakika

Malazgirt Zaferi'nin 949. yıl dönümü etkinlikleri için Bitlis'in Ahlat ilçesine gelen Çini, seramik, ebru, minyatür, dokumacılık gibi unutulmaya yüz tutan geleneksel el sanatları ustaları, kutlama alanına kurulan çadırlarda eserlerini sergiliyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren 30 usta, Çarho mevkisindeki 400 dönümlük alanda kurulan kıl çadırlarda hünerlerini sergiledi.

Ustalar, etkinlik alanına gelen vatandaşlara bebekler, el dokuması kilim, baston, vazo, kemikten tarak, bakırdan ve taşların oyulmasıyla yapılan eserler hakkında bilgi verdi.

Ustalardan Cemil Mercan, Gaziantep'ten iki yıldır Malazgirt kutlamaları için Ahlat ilçesine geldiğini söyledi.

Pandemi nedeniyle bu sene yoğunluk olmadığını belirten Mercan, şöyle konuştu:

"Çok güzel bir etkinlik olmuş. Bunu organize edenlere teşekkür ediyorum. Bu şartlarda bundan daha güzeli olmazdı. Türkiye'nin farklı yerlerinden 30 sanatçı var. Bu sanatçıların Ahlat halkıyla buluşması, dışarıdan gelenlerin Ahlat'ı tanıması güzel bir şey. Ahlat şanslı bir ilçe. Burayı çok daha güzel günler bekliyor."

Kayseri Soğanlı köyünden etkinliklere katılan Yavuz Aplak ise yaptığı bebeklerin Soğanlı köyünde yapıldığı için köyün ismini taşıdığını ifade ederek, "Nenelerimizin giydiği yöresel kıyafetleri bebekler haline getirmişler. Kültür ve Turizm Bakanlığı sanatçısıyım. Nerede festival varsa oraya gidiyorum." dedi.