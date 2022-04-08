Son dakika haberleri! Elazığ'da 1 kişinin öldüğü silahlı kavga kamerada (2) - Son Dakika

GÖZALTI SAYISI 3'E YÜKSELDİ

Elazığ'da bir iş yerinde çıkan, 1 kişinin öldüğü, 1 kişinin de yaralandığı silahlı kavgada gözaltı sayısı 3'e yükseldi. Polisin yaptığı çalışmada olaya karıştığı tespit edilen M.G. ile başından tabanca kabzası ile yaralanan ve hastanede tedavisi tamamlanan S.C. de gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından M.G. ve S.C. adliyeye sevk edildi. Şüpheli S.K. ise tedavisinin ardından adliyeye sevk edilecek.Ahmet ÇÖTELİ/ELAZIĞ,

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