100 yaşındaki şehit annesi üniversiteli gençlerle oğlunun kabrine fidan dikti - Son Dakika

Elazığ'da üniversite öğrencileri, 100 yaşındaki şehit annesi ile 41 yıl önce şehit olan oğlunun kabrini ziyaret etti, fidan dikti.

Fırat Üniversitesi (FÜ) İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü öğrencileri, sosyal sorumluluk projesi kapmasında 22 Eylül 1981 yılında Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde meydana gelen uçak kazasında şehit olan Habip Erçel'in annesi Fatma Erçel'i Çatalçeşme Mahallesi'ndeki torununun evinde ziyaret etti.

Görüştükleri Erçel'e "Bizler de senin bir evladınız. Her daim yanınızdayız." diyen üniversiteliler, şehit annesinin oğlunun mezarını ziyaret edip, fidan dikme isteğini de yerine getirdi.

Erçel'i oğlunun Akçakale köyündeki kabrine götüren gençler, dua okudu, mezara çam fidanı dikti.

Ziyaret sırasında duygulu anlar yaşayarak gözyaşı döken Erçel, duyarlılıklarından dolayı üniversite öğrencilerine teşekkür etti.

FÜ İletişim Fakültesi Öğretim Görevlisi Mehmet Fatih Çakar da öğrencilerin uyguladığı sosyal sorumluluk projesinden duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Öğrencilerin şehit annesi ile gerçekleştirdiği kabir ziyaretinin kendilerini duygulandırdığını aktaran Çakar, öğrencilere bu ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.