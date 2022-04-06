Son dakika haberleri! Elazığ'da 102 tarihi eseri jandarmaya satmaya çalışan 3 zanlı yakalandı - Son Dakika
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Son dakika haberleri! Elazığ'da 102 tarihi eseri jandarmaya satmaya çalışan 3 zanlı yakalandı

06.04.2022 12:04
Son dakika haberleri! Elazığ'da 102 tarihi eseri jandarmaya satmaya çalışan 3 zanlı yakalandı

Son dakika gündem haberi... Elazığ'da, müşteri kılığına giren jandarma ekibine tarihi nitelikte 102 eseri satmaya çalışan 3 şüpheli gözaltına alındı.

Elazığ'da, müşteri kılığına giren jandarma ekibine tarihi nitelikte 102 eseri satmaya çalışan 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında, 3 zanlının elindeki tarihi eserleri satmak için müşteri aradığı bilgisine ulaştı.

Bunun üzerine alıcı gibi davranan ekipler, şüphelilerle irtibat kurdu.

Jandarma ekipleri, kendilerine tarihi nitelikteki 102 eseri satmaya çalışan zanlıları suçüstü yakaladı.

Operasyonda, kını, metal kılıç ve hançerler, 1867 tarihli horozlu tüfek, üzerinde insan figürü bulunan taştan yapılı sürahi benzeri obje, ahşap sandık, metal mızrak ucu, taş ve kabartma işlemeli süs eşyası, renkli 6 oval taş, metal ve ahşap işlemeli kutular, renkli ve parlak taş objeler, firavun, kurbağa ve balık motifli metal objeler, ok uçları, üzerinde harfler bulunan metal ve taş objeler, yeşil ve siyah taşlı metal bilezik, üzerinde insan yüzü figürü bulunan kolyeler, yeşil taşlı yüzük, renkli metal kap, üzerinde yazı ve simgeler bulunan 18 papirus ele geçirildi.

Eserler, Elazığ Arkeoloji ve Etnografya Müzesine teslim edildi.

Gözaltına alınan zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma, Elazığ, Metal, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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