Gaziantep'te 15 Temmuz'u anma etkinliği - Son Dakika

GAZİANTEP'te, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında kortej yürüyüşü düzenlendi, çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi.

15 Temmuz darbe girişiminin 5'inci yılında Gaziantep Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi tarafından yürüyüş düzenlendi. İstasyon Caddesi'nden 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda son bulan yürüyüşe; Gaziantep Valisi Davut Gül, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, 5. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Hacı Halil Osma, İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ, İl Jandarma Komutanı Albay Hüseyin Bekmez, belediye başkanları, milletvekilleri, protokol üyeleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve Türk bayrakları taşıyan binlerce kişi katıldı. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı okunmasıyla devam etti. Mehter gösterisi ve şiirlerin okunduğu alandakiler hep birlikte şehitler için dua etti.

15 Temmuz ile alakalı belgesel gösterisini izleyen katılımcılar ardından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'ın konuşmasını izledi.'15 TEMMUZ SIRADAN BİR DARBE GİRİŞİMİ DEĞİLDİR' Etkinlikte konuşan Vali Davut Gül, 15 Temmuz darbe girişiminin asla sıradan bir darbe girişimi olmadığını söyledi. Türkiye Cumhuriyeti Devleti meclisiyle, cumhurbaşkanlığıyla, diplomasisiyle, ordusuyla, altyapısıyla çok daha güçlü kararlı bir şekilde yoluna devam ettiğini ifade eden Vali Gül, şöyle dedi: "15 Temmuz asla sıradan bir darbe girişimi değildir. Arkasında çok büyük hesapların olduğu ve gerçekleştiğinde ise ülke ve millet olarak bambaşka maceralara sürükleneceğimiz tarihi bir kırılma noktasıydı. 15 Temmuz gecesi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi , meclis binamız, Özel Harekat Başkanlığı, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü ve daha bir çok kuruma bomba yağdıran darbeciler ne yaptıklarını gayet iyi biliyorlardı.15 Temmuz gecesi tanklar ve zırhlı araçlarla Ankara'nın, İstanbul 'un caddelerinde önlerine gelen herkesi ezip geçerek ilerleyen darbeciler yaptıkları işin şuurundaydılar. 15 Temmuz gecesi devleti, vatanı korumak üzere namuslarını emanet ettiği silahlarını millete çeviren darbeciler, o tetiklere kasıtlı dokunuyor, bilerek kan döküyor ve can alıyorlardı. Şükürler olsun ki o sapkın darbeci anlayış sayın cumhurbaşkanımızın dirayeti, milletimizin imanıyla perçinlendiği birlik ve beraberlik ruhu karşısında dayanma gücünü yitirmiş ve yenilmeye mahkum olmuştur. Bu önemli badireyi güçlenerek atlatan Türkiye Cumhuriyeti Devleti bugün 83 milyon vatandaşıyla birlikte bölgemizde ve dünyada milyonlarca kardeşimize umut kapısıdır. Devletimizin aldığı her karar, sarf ettiği her söz, sergilediği her duruş, dalga dalga geniş bir coğrafyaya yayılmaktadır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti meclisiyle cumhurbaşkanlığıyla diplomasisiyle ordusuyla altyapısıyla çok daha güçlü kararlı bir şekilde yoluna devam etmektedir. "BU MİLLETİN TOPUNU, TÜFEĞİNİ KARDEŞLERİNE DOĞRULTANLARA YAZIKLAR OLSUN'En kötü günlerin geride kaldığını ifade eden, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise, "O er meydanı 15 Temmuz'du. Bu milletin topu tüfeğini kardeşlerine doğrultanlara yazıklar olsun. O hainlere yazıklar olsun. Eğer bugün burada sizinle birlikteysek iki önemli şey var. Sayın cumhurbaşkanımızın ve cumhur ittifakının büyük bir cesareti var. Büyük bir dirayeti var. Onlara helal olsun. Ama bu yüce milletin yüz yıl önce yaşadığı büyük bir tecrübe var. Basiretine dirayetine erdemine helal olsun. Buradan aldığımız güç ile Cumhuriyetin 100'üncü yılında onuncu büyük Ekonomi , Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>olma yolunda gidiyoruz. Gençlerimize güveniyoruz. 15 Temmuz'daki bu irade bir işçi çıkarmadan sanayicisini çalıştırmış Ahi Evran adabıyla esnafımız büyük bir duruş göstermiştir. En kötü günler geride kaldı" dedi.

Etkinlik, verilen çeşitli konserler ile devem etti.

