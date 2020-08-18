Son dakika haberleri... Elazığ'da 182 kök Hint keneviri ele geçirildi - Son Dakika

Elazığ'da 182 kök Hint keneviri ele geçirildi

ELAZIĞ'da jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 182 kök Hint keneviri ele geçirilirken, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında yaptıkları istihbari çalışmayla Palu ilçesinde Hint keneviri ekimi yapıldığı bilgisini edindi. Bu kapsamda harekete geçen ekipler, Palu kırsalında düzenledikleri operasyonda, 182 kök Hint keneviri ele geçirdi. Kenevirler operasyon bölgesinde imha edilirken, 2 şüpheli de gözaltına alındı