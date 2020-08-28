Son dakika haberleri | Elazığ'da ağıldan kaçan küçükbaş hayvanları jandarma buldu

Gelen son dakika haberlerine göre Elazığ'ın Keban ilçesinde ağıldan kaçan 20 küçükbaş hayvan jandarma ekipleri tarafından bulunarak sahibine teslim edildi.

Elazığ'ın Keban ilçesinde ağıldan kaçan 20 küçükbaş hayvan jandarma ekipleri tarafından bulunarak sahibine teslim edildi. Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Gündeğdi köyünde 20 küçükbaş hayvanın ağıldan kaçtığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Ağılda incelemelerde buluna ekipler, hayvanların çalınmış olma ihtimaline karşı kent genelindeki bütün yolları kontrol altına aldı. Ardından geniş çaplı arama çalışması başlatan ekipler, 8 saat süren çalışma sonucu hayvanları köyden 12 kilometre uzaklıkta Beydeğirmeni köyü mevkisindeki ormanlık alanda bularak sahibine teslim etti. Hayvanları bulunan çiftçi jandarmaya teşekkür etti.

Jandarma, Elazığ, Keban, Güncel, Son Dakika Haber Yayın Tarihi: 28.08.2020 09:19 - Kaynak: AA Son Dakika › Güncel › Son dakika haberleri | Elazığ'da ağıldan kaçan küçükbaş hayvanları jandarma buldu - Son Dakika

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