Son dakika haberleri... Elazığ'da ambulans ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı - Son Dakika
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Son dakika haberleri... Elazığ'da ambulans ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı

01.05.2022 00:09
Son dakika haberleri... Elazığ'da ambulans ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Son dakika gelişmesine göre ELAZIĞ'da, ambulans ile otomobilin çarpıştığı kazada 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.

ELAZIĞ'da, ambulans ile otomobilin çarpıştığı kazada 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Cahit Dalokay Caddesi'ndeki Çimento kavşağında meydana geldi. İçinde 2 çocuk hasta bulunan 62 AAB 965 plakalı ambulans ile A.Y.'nin kullandığı 23 FC 738 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Kazada ambulanstaki 2 çocuk ve hemşire ile otomobildeki 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar yapılan ilk müdahalenin ardından kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Çocuklar da dahil olmak üzere kazada yaralananların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.  Ambulans ile otomobil çekici ile yoldan kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.


Son dakika haberleri... Elazığ'da ambulans ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı
Son dakika haberleri... Elazığ'da ambulans ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı
Son dakika haberleri... Elazığ'da ambulans ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı
Son dakika haberleri... Elazığ'da ambulans ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı
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Ambulans, Otomobil, Çocuk, Kaza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... Elazığ'da ambulans ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri... Elazığ'da ambulans ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı - Son Dakika
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