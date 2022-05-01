Son dakika haberleri... Elazığ'da ambulans ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı - Son Dakika

ELAZIĞ'da, ambulans ile otomobilin çarpıştığı kazada 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Cahit Dalokay Caddesi'ndeki Çimento kavşağında meydana geldi. İçinde 2 çocuk hasta bulunan 62 AAB 965 plakalı ambulans ile A.Y.'nin kullandığı 23 FC 738 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Kazada ambulanstaki 2 çocuk ve hemşire ile otomobildeki 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar yapılan ilk müdahalenin ardından kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Çocuklar da dahil olmak üzere kazada yaralananların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Ambulans ile otomobil çekici ile yoldan kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.