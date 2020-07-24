Son dakika haberleri! Elazığ'da aranan 2 şüpheli kurdukları çadırda kamp yaparken yakalandı - Son Dakika

Elazığ'da farklı suçlardan aranan, haklarında çeşitli suçlardan arama kaydı bulunan 2 şüpheli dağlık arazide kamp yaparken gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 14 suçtan 2016'dan beri aranan A.A. ile 4 ayrı suçtan 2011'den beri aranan C.A'nın yakalanması için çalışma başlattı.

Yürütülen çalışma sonucu A.A. ve C.A'nın yaz aylarında dağlık arazide kurdukları çadırda kamp yaptıklarını tespit eden ekipler, 2 şüpheliyi düzenledikleri operasyonla yakaladı.

Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.