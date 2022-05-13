Son dakika haberleri! Elazığ'da asayiş uygulamalarında yakalanan 34 kişi tutuklandı - Son Dakika
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Son dakika haberleri! Elazığ'da asayiş uygulamalarında yakalanan 34 kişi tutuklandı

13.05.2022 11:37
Son dakika haberleri! Elazığ'da asayiş uygulamalarında yakalanan 34 kişi tutuklandı

Son dakika habere göre Elazığ'da bir haftada düzenlenen asayiş uygulamalarında gözaltına alınan 126 şüpheliden 34'ü tutuklandı.

Elazığ'da bir haftada düzenlenen asayiş uygulamalarında gözaltına alınan 126 şüpheliden 34'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince kent merkezinde asayiş ve şok uygulamaları gerçekleştirildi.

Ekipler, bir hafta içerisinde düzenlediği uygulamalarda çeşitli suçlardan 126 zanlıyı gözaltına aldı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 34'ü tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.

Uygulamalarda, 10 ruhsatsız tabanca, pompalı tüfek, 10 gram esrar, 5 gram metamfetamin, 75 mermi, çalıntı otomobil ve motosiklet ele geçirildi.

Uygulama kapsamında kayıp olarak aranan 10 kişi bulunarak ailelerine teslim edildi.

Çalıntı, otomobil ve motosiklet sahiplerine verildi.

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Emniyet Müdürlüğü, Otomobil, Asayiş, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! Elazığ'da asayiş uygulamalarında yakalanan 34 kişi tutuklandı - Son Dakika


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