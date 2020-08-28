Son dakika haberleri! Elazığ'da baca yangını - Son Dakika

Elazığ'da bir lokantanın bacasında meydana gelen yangın, hasara yol açtı.
Alınan bilgiye göre, İcadiye Mahallesi Sarısaltık Sokak'ta bulunan bir lokantanın baca kısmında yangın çıktı.
Bacadan yoğun duman çıktığını fark eden çevredekiler, durumu Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.
Fırının bacasındaki kurumların tutuşması nedeniyle çıktığı tahmin edilen yangın, olay yerine giden itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.
Yangın nedeniyle bacada hasar oluştu.
Haber Yayın Tarihi: 28.08.2020 19:47 - Kaynak: AA
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