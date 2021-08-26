Son dakika haberleri... Elazığ'da baca yangını korkuttu - Son Dakika

Elazığ'da bir lokantanın bacasında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kısa sürede söndürüldü.

Olay, Ataşehir Mahallesi Malatya Caddesi üzerinde bir iş merkezinin altında bulunan lokantada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, lokantanın bacasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Alevlerin ve dumanların çıktığını gören iş yeri çalışanları durumu, Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler çıkan yangını kontrol altına alarak söndürdü.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ELAZIĞ