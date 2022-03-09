Son dakika haberleri: Elazığ'da başını direğe çarpan dalgın yaya kameraya yansıdı - Son Dakika
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Son dakika haberleri: Elazığ'da başını direğe çarpan dalgın yaya kameraya yansıdı

09.03.2022 11:24
Son dakika haberleri: Elazığ'da başını direğe çarpan dalgın yaya kameraya yansıdı

Son dakika haberlerine göre Elazığ'da bir yayanın kaldırımda yürürken dalgınlıkla önündeki aydınlatma direğine başını çarpması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Elazığ'da bir yayanın kaldırımda yürürken dalgınlıkla önündeki aydınlatma direğine başını çarpması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Çarşı Mahallesi'nde, bir kişi kaldırımda yürüdüğü esnada alnını önündeki aydınlatma direğine çarptı.

Yayanın aydınlatma direğine çarpma anı ise civardaki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Görüntüde, kaldırımda yürüyen yayanın bir an arkasına bakındığı ve tekrar önüne döndüğü esnada başını çarptığı direğin sallandığı görülüyor.

Canı yanan ve iki eliyle başını tutan yayanın bir süre kendine gelmeye çalışması da güvenlik kamerasına yansıdı.

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Elazığ, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: Elazığ'da başını direğe çarpan dalgın yaya kameraya yansıdı - Son Dakika


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