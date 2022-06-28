Son dakika haberleri | Elazığ'da bıçaklı kavga: 2 yaralı - Son Dakika
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Son dakika haberleri | Elazığ'da bıçaklı kavga: 2 yaralı

28.06.2022 12:38
Son dakika haberleri | Elazığ'da bıçaklı kavga: 2 yaralı

Son dakika haberlerine göre Elazığ'da iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.

Elazığ'da iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.

Olay, merkeze bağlı Gazi Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gece geç saatlerde iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın bıçaklı kavga döndüğü olayda, 2 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri olaya karışanları gözaltına aldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ELAZIĞ

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Kaynak: İHA

Elazığ, kavga, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri | Elazığ'da bıçaklı kavga: 2 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberleri | Elazığ'da bıçaklı kavga: 2 yaralı - Son Dakika
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