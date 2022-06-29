Olay, merkeze bağlı Gazi Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gece geç saatlerde iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın bıçaklı kavga döndüğü olayda, 2 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri olaya karışanları gözaltına aldı.

Kaynak: İHA

Elazığ, kavga, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Son dakika haberleri! Elazığ'da bıçaklı kavga: 2 yaralı - Son Dakika

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