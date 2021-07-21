Örtü yangını söndürüldü - Son Dakika

Elazığ'da dün çıkan ve kontrol altına alınan, 150 dönüm mera alanının zarar gördüğü örtü yangını söndürüldü.

Dün Mastar Dağı'nın merkeze bağlı Koçkale ve Gölardı köyü sınırlarındaki mera alanında henüz bilinmeyen nedenle çıkan, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayılan yangın Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekiplerinin yoğun çabası kontrol altına alındı.

150 dönüm mera alanının zarar gördüğü yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.