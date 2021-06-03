Son dakika haberleri! Elazığ'da çıkan yangında mera, bahçe ve üzüm bağı zarar gördü - Son Dakika

Elazığ'ın Ağın ilçesinde çıkan yangında mera, bahçe ve üzüm bağı zarar gördü.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Kaşpınar köyünde henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Ağın Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Köylülerin de desteğiyle yürütülen çalışma sonucu yangın yaklaşık iki saatte söndürüldü.

Yangın mera, bahçe ve üzüm bağında zarara yol açtı.

Kaşpınar köyü muhtarı Şükran Çimen, yangının elektrik direklerinden kaynaklandığını düşündüklerini belirterek, bu konuda önlem alınmasını istediklerini söyledi.