Son dakika haberleri... Elazığ'da depremden kurtarılan "Toros" hayatını kaybetti - Son Dakika
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Son dakika haberleri... Elazığ'da depremden kurtarılan "Toros" hayatını kaybetti

11.03.2022 13:16
Son dakika haberleri... Elazığ'da depremden kurtarılan "Toros" hayatını kaybetti

Son dakika haberleri: Elazığ'daki depremin ardından bir binanın enkazından çıkarılarak itfaiye ekipleri tarafından Antalya'ya getirilen ve Büyükşehir Belediyesinin maskotu kedi "Toros" hayatını kaybetti.

Elazığ'daki depremin ardından bir binanın enkazından çıkarılarak itfaiye ekipleri tarafından Antalya'ya getirilen ve Büyükşehir Belediyesinin maskotu kedi "Toros" hayatını kaybetti.

Burnu ile kuyruğunda kırıklar bulunarak enkaz altında çıkarılan kedi, Antalya Büyükşehir Belediyesince tedavi edilerek, bakılıyordu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, sosyal medya hesabından, belediyenin koridorlarında dolaşan ve bakımın üstlendiklerini kedi "Toros"u sonsuzluğa uğurladıklarını paylaştı.

Üzüntüsünü dile getiren Böcek, "Deprem sonrası biz senin yaralarını iyileştirdik, sen hayatımıza neşe, huzur getirdin. Sonsuzluğa uğurlarken sana söz, tüm patili arkadaşlarına iyi bakacağız Toros." paylaşımında bulundu.

Elazığ'da 24 Ocak 2020'de meydana gelen depremde itfaiye ekipleri, kediyi binanın enkazından çıkararak, Antalya'ya getirmişti.

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Antalya, İtfaiye, Elazığ, kedi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... Elazığ'da depremden kurtarılan 'Toros' hayatını kaybetti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri... Elazığ'da depremden kurtarılan "Toros" hayatını kaybetti - Son Dakika
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