Son dakika haberleri... Elazığ'da ev yangını - Son Dakika
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Son dakika haberleri... Elazığ'da ev yangını

22.04.2022 18:46
Son dakika haberleri... Elazığ'da ev yangını

Son dakika haberler: Elazığ'da 5 katlı bir binanın birinci katında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, ev kullanılamaz hale geldi.

Elazığ'da 5 katlı bir binanın birinci katında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, ev kullanılamaz hale geldi.

Olay, merkez Sanayi Mahallesi Yoncalı Sokak'ta bulunan 5 katlı binanın birinci katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evde henüz sebebi bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Dumanları gören vatandaşlar durumu Elazığ Belediyesi itfaiye amirliği ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, 1 saatlik çalışmanın ardından yangını söndürerek kontrol altına aldı. Ekipler, çıkan yangınla ilgili soruşturma başlattı. - ELAZIĞ

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İtfaiye, Yangın, Elazığ, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri... Elazığ'da ev yangını - Son Dakika


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