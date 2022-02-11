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Son dakika haberleri | Elazığ'da ev yangını korkuttu - Son Dakika

Son dakika haberleri | Elazığ'da ev yangını korkuttu

11.02.2022 00:58
Son dakika haberleri | Elazığ'da ev yangını korkuttu

Son dakika haberlerine göre Elazığ'da bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kısa sürede söndürüldü.

Elazığ'da bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kısa sürede söndürüldü.

Olay, Yeni Mahalle Bademli Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 4 katlı bir binanın giriş katında bulunan dairede yangın çıktı. Dumanları fark eden bina sakinlerinin durumu bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Komşuları, daireden ses gelmemesi üzerine kapıyı kırarak içeri girdi. Fakat anne ve 3 çocuğunun dışarıda olduğu öğrenildi. Kısa sürede olay yerine gelen Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne bağlı ekipler, yangını kontrol altına alarak söndürdü.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - ELAZIĞ

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İtfaiye, Yangın, Elazığ, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri | Elazığ'da ev yangını korkuttu - Son Dakika


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