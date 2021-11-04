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Son dakika haberleri: Elazığ'da gerçeği aratmayan deprem ve yangın tatbikatı: 500 kişi katıldı - Son Dakika

Son dakika haberleri: Elazığ'da gerçeği aratmayan deprem ve yangın tatbikatı: 500 kişi katıldı

04.11.2021 20:30

Son dakika haber... Elazığ'da gerçeği aratmayan deprem ve yangın tatbikatı: 500 kişi katıldı Elazığ'da Ahmet Yesevi Sosyal Bilimler Lisesi'nde 500 kişinin katılığı deprem ve yangın tatbikatı gerçeğini aratmadı.

Elazığ'da gerçeği aratmayan deprem ve yangın tatbikatı: 500 kişi katıldı

ELAZIĞ - Elazığ'da Ahmet Yesevi Sosyal Bilimler Lisesi'nde 500 kişinin katılığı deprem ve yangın tatbikatı gerçeğini aratmadı.

2021 yılı Afet Planı uygulaması kapsamında Elazığ'da deprem ve yangın tatbikatları devam ediyor. Son olarak Ahmet Yesevi Sosyal Bilimler Lisesi'nde 450'si öğrenci 50'si de öğretmen olmak üzere toplamda 500 kişinin katıldığı deprem ve yangın tatbikat gerçekleştirildi. Senaryo gereği kentte 5.8 şiddetinde deprem meydana geldi. Okulda bulunan öğrenciler, öğretmenler tarafından kontrollü bir şekilde boşaltılırken, olay yerine Ulusal Medical Kurtarma Ekibi (UMKE), itfaiye, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Okulda bulunan 2 yaralı UMKE, 1 yaralı ise AFAD ekipleri tarafından kurtarılırken, yangına bağlı zehirlenmeden dolayı içeride kalan 2 kişi ise itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak olay yerinde hazır bekleyen sağlık ekiplerine teslim edildi.

Okul 1 dakika 20 saniyede tahliye edildi

Ahmet Yesevi Sosyal Bilimler Lisesi Müdürü Yetkin Er, Elazığ'ın 24 Ocakta bir deprem yaşadığını hatırlatarak, "Biz de bu deprem sonrasında öğrencilerimizin depreme olan alışıklığını bir anlamda kurumlarımızla birlikte bir tatbikat gerçekleştirdik. Senaryo gereği gerçekleşen 5.8 şiddetindeki deprem sonrasında önceden belirlenen plan dahilinde öğrenci, öğretmen ve okul personelinin 1 dakika 20 saniyede tahliye yapılmış olup toplanma alanında bulunan öğrenci ve öğretmenimizin güvenliği şerit çekilerek sağlanmıştır. AFAD, İtfaiye ve UMKE ekipleri hızlı bir şekilde okulumuza ulaşmış, ekiplerin planlı ve organize çalışması sonucunda yaralı öğrencilerimizin güvenli bir şekilde okuldan çıkarılarak ilk yardım müdahalesi yapılmıştır. Bu tatbikatta özellikle yardımcı olan ve destek veren 112 Sağlık, UMKE, AFAD ve itfaiye ekiplerine teşekkür ediyorum. 450'si öğrenci olmak üzere personelimizle birlikte toplamda 500 kişi ile bu tatbikatı gerçekleştirmiş olduk" dedi.

Son dakika haberleri: Elazığ'da gerçeği aratmayan deprem ve yangın tatbikatı: 500 kişi katıldı
Son dakika haberleri: Elazığ'da gerçeği aratmayan deprem ve yangın tatbikatı: 500 kişi katıldı
Son dakika haberleri: Elazığ'da gerçeği aratmayan deprem ve yangın tatbikatı: 500 kişi katıldı
Son dakika haberleri: Elazığ'da gerçeği aratmayan deprem ve yangın tatbikatı: 500 kişi katıldı

Ahmet Yesevi, İtfaiye, Elazığ, AFAD, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri: Elazığ'da gerçeği aratmayan deprem ve yangın tatbikatı: 500 kişi katıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri: Elazığ'da gerçeği aratmayan deprem ve yangın tatbikatı: 500 kişi katıldı - Son Dakika
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