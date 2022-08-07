Elazığ'da iş yerinden hırsızlık yaparken suçüstü yakalanan iki şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kentte asayiş olaylarının önlenmesine yönelik devriye görevi sırasında iş yerinde hırsızlık yapıldığını fark etti.
Ekipler, E.Ş. (22) ve S.B'yi (37) kapı kilidini kırarak girdikleri iş yerinden çaldıkları bakır kablolar, iki tespih ve kol saatiyle yakaladı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Son Dakika › Güncel › Son dakika haberleri... Elazığ'da hırsızlık yaparken yakalanan 2 zanlı tutuklandı - Son Dakika