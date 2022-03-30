Son dakika haberleri! Elazığ'da jandarma ekipleri okul servis araçlarını denetledi - Son Dakika
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Son dakika haberleri! Elazığ'da jandarma ekipleri okul servis araçlarını denetledi

30.03.2022 09:51
Son dakika haberleri! Elazığ'da jandarma ekipleri okul servis araçlarını denetledi

Son dakika haberleri: Elazığ'da İl Jandarma Komutanlığı ekipleri okul servis araçlarına yönelik denetim gerçekleştirdi.

Elazığ'da İl Jandarma Komutanlığı ekipleri okul servis araçlarına yönelik denetim gerçekleştirdi.

Elazığ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri 2021-2023 Trafik Güvenliği Eylem Planı çerçevesinde çocukların daha güvenli bir şekilde evlerine ve okullarına gidebilmeleri için, okul servis araçlarını denetledi. İl genelinde gerçekleştirilen uygulamalarda, okul servis araçlarının yönetmeliğe uygun olup olmadığı, araç sürücüsü ve rehberin gerekli özellikleri taşıyıp taşımadıkları ve servis araçlarıyla ilgili gerekli belgelerinin olup olmadığı denetlenerek farkındalık oluşturmak amacıyla servis şoförlerine yönelik alkol denetimleri ve emniyet kemeri kontrolleri yapıldı. Ekipler ayrıca denetim esnasında servis şoförlerine trafik kurallarına uymaları hususunda uyarılarda bulunarak denetimlerin, eğitim-öğretim dönemi boyunca devam edeceğini kaydetti. - ELAZIĞ

Son dakika haberleri! Elazığ'da jandarma ekipleri okul servis araçlarını denetledi
Son dakika haberleri! Elazığ'da jandarma ekipleri okul servis araçlarını denetledi
Son dakika haberleri! Elazığ'da jandarma ekipleri okul servis araçlarını denetledi
Son dakika haberleri! Elazığ'da jandarma ekipleri okul servis araçlarını denetledi
Son dakika haberleri! Elazığ'da jandarma ekipleri okul servis araçlarını denetledi
Son dakika haberleri! Elazığ'da jandarma ekipleri okul servis araçlarını denetledi
Son dakika haberleri! Elazığ'da jandarma ekipleri okul servis araçlarını denetledi
Son dakika haberleri! Elazığ'da jandarma ekipleri okul servis araçlarını denetledi

YORUMLAR
500
Mersin'de okul servis araçları denetlendi Mersin'de okul servis araçları denetlendi

İl Jandarma Komutanlığı, Tragger, Elazığ, Okul, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri! Elazığ'da jandarma ekipleri okul servis araçlarını denetledi - Son Dakika


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