Jandarma ekipleri yaban hayvanlarına yem bıraktı - Son Dakika

Elazığ İl Jandarma Komutanlığına bağlı komandolar, yaban hayvanları için yüksek rakımlı karlı bölgelere yem bıraktı.
Kış şartlarının ağır yaşandığı rakımı yüksek bölgelerde güvenliği sağlayan jandarma ekipleri, yaban hayvanlarını da unutmadı.
Karla kaplı bölgelerde faaliyet yürüten ekipler, yaban hayvanları için yanlarında torbalarla getirdikleri yemleri bıraktı.
Çalışmaların bundan sonra da devam edeceği bildirildi.
Kaynak: AA
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