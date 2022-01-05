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Son dakika haberleri: Jandarma ekipleri yaban hayatı için doğaya yem bıraktı - Son Dakika

Son dakika haberleri: Jandarma ekipleri yaban hayatı için doğaya yem bıraktı

05.01.2022 12:19

Son dakika haberleri: Jandarma ekipleri yaban hayatı için doğaya yem bıraktı Elazığ'da jandarma ekipleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle beslenmekte güçlük çeken yaban hayvanları için doğaya yem bıraktı.

Jandarma ekipleri yaban hayatı için doğaya yem bıraktı

ELAZIĞ - Elazığ'da jandarma ekipleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle beslenmekte güçlük çeken yaban hayvanları için doğaya yem bıraktı. Nesli tükenme tehlikesi altında olan yaban keçilerinin ise doğaya bırakılan yemden faydalandığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Elazığ İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, olumsuz kış şartlarında yiyecek bulmakta güçlük çeken yabani hayvanlar için çalışma başlattı. Bu kapsamda jandarma ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Elazığ Bölge Müdürlüğüne bağlı görevliler, karla kaplı dağlık ve ormanlık alanlarda yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için doğaya yem bıraktı. Kış mevsiminin sert ve çetin geçtiği Doğu Anadolu Bölgesinde, son günlerde aralıklarla etkili olan tipi ve soğuk hava, yaban hayvanlarının yaşamını zorlaştırıyor. Mehmetçik de yüksek rakıma sahip Arıcak ve Palu ilçelerindeki kırsal ve dağlık arazilerde belirlenen noktalara yabani hayvanların beslenebilmeleri için buğday, yonca ve saman bıraktı.

Jandarmanın çalışmasından sonra nesli tükenme tehlikesi altında bulunan yaban keçilerinin doğaya bırakılan yemden faydalandığı görüldü.

Jandarmanın ayrıca, tilki, kurt, domuz, tavşan ve keklik gibi kuşlar için kış boyunca doğaya yem bırakma çalışmaları devam edeceği kaydedildi.

Son dakika haberleri: Jandarma ekipleri yaban hayatı için doğaya yem bıraktı
Son dakika haberleri: Jandarma ekipleri yaban hayatı için doğaya yem bıraktı
Son dakika haberleri: Jandarma ekipleri yaban hayatı için doğaya yem bıraktı
Son dakika haberleri: Jandarma ekipleri yaban hayatı için doğaya yem bıraktı
Son dakika haberleri: Jandarma ekipleri yaban hayatı için doğaya yem bıraktı
Son dakika haberleri: Jandarma ekipleri yaban hayatı için doğaya yem bıraktı
Son dakika haberleri: Jandarma ekipleri yaban hayatı için doğaya yem bıraktı
Son dakika haberleri: Jandarma ekipleri yaban hayatı için doğaya yem bıraktı
Son dakika haberleri: Jandarma ekipleri yaban hayatı için doğaya yem bıraktı
Son dakika haberleri: Jandarma ekipleri yaban hayatı için doğaya yem bıraktı
Son dakika haberleri: Jandarma ekipleri yaban hayatı için doğaya yem bıraktı
Son dakika haberleri: Jandarma ekipleri yaban hayatı için doğaya yem bıraktı

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Jandarma, Elazığ, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri: Jandarma ekipleri yaban hayatı için doğaya yem bıraktı - Son Dakika


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