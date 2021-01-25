Son dakika haberleri: Elazığ'da jandarmadan dağ keçilerine kuru ot - Son Dakika

Son dakika haberleri: Elazığ'da jandarmadan dağ keçilerine kuru ot

Son dakika haberleri: Elazığ\'da jandarmadan dağ keçilerine kuru ot
Son Güncelleme: 25.01.2021 10:42

Gelen son dakika haberlerine göre ELAZIĞ'ın Karakoçan ilçesinde, jandarma ekiplerince alınan kuru otlar, karla kaplı bitki örtüsü nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan dağ keçileri için doğaya bırakıldı.

ELAZIĞ'ın Karakoçan ilçesinde, jandarma ekiplerince alınan kuru otlar, karla kaplı bitki örtüsü nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan dağ keçileri için doğaya bırakıldı.

Karakoçan ilçesi Başyurt Jandarma Karakol Komutanlığı personelince yağışın ardından karla kaplanan bitkisi örtüsü nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan dağ keçileri için kuru ot temin edildi. Kuru otlar, Başyurt, Alayağmur ve Bardaklı köylüleriyle birlikte belirlenen yerlere dağ keçileri için bırakıldı.


Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: Elazığ'da jandarmadan dağ keçilerine kuru ot - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri: Elazığ'da jandarmadan dağ keçilerine kuru ot - Son Dakika
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