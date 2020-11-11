Elazığ'da jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, 550 gümrük kaçağı cep telefonu aksesuarı ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, istihbarat çalışması sonucu B.B'nin il dışından kente gümrük kaçağı malzeme getireceği bilgisine ulaştı.
Yapılan teknik ve fiziki takip sonucu otomobil ile kente geldiği belirlenen B.B, düzenlenen operasyonla yakaladı.
Otomobilde arama yapan ekipler, 550 gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirdi.
Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
- Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haberleri... Elazığ'da kaçak 550 cep telefonu aksesuarı ele geçirildi - Son Dakika