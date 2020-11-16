Son dakika haberleri! Elazığ'da kaçak kazıya suç üstü operasyon: 5 gözaltı - Son Dakika

Son dakika haberleri! Elazığ'da kaçak kazıya suç üstü operasyon: 5 gözaltı
16.11.2020 09:58
Son dakika haberleri... Elazığ'da bir köyde bulunan sit alanında kaçak kazı yapan 5 şüpheli suç üstü yakalandı.
Elazığ'da bir köyde bulunan sit alanında kaçak kazı yapan 5 şüpheli suç üstü yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekiplerin yaptığı çalışmada Kovancılar ilçesi Ekinözü Köyünde bir sit alanında kaçak kazı yapıldığı bilgisine ulaşıldı. Bunun üzerine ekipler, şüpheli şahısları belirleyerek suç üstü operasyon düzenledi. Operasyonda 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerden ise 3 adet elektronik detektör ile kazı malzemeleri ele geçirildi.Şüpheliler ifadeleri alınmak üzere jandarmaya götürüldü.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ELAZIĞ
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