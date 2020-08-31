Son dakika haberleri: Elazığ'da kamyonun çarptığı 13 yaşındaki bisikletli çocuk öldü - Son Dakika

Cenaze, otopsi için Palu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Gömeçbağlar köyü yolunda bisiklet süren Hamza Umutlu'ya (13) Ömer T'nin kullandığı 23 BT 341 plakalı kamyon çarptı.

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