Son dakika haberleri: Elazığ'da kamyonun çarptığı 13 yaşındaki bisikletli çocuk öldü - Son Dakika

Elazığ'ın Palu ilçesinde kamyonun çarptığı bisikletli çocuk hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Gömeçbağlar köyü yolunda bisiklet süren Hamza Umutlu'ya (13) Ömer T'nin kullandığı 23 BT 341 plakalı kamyon çarptı.
Bisikletiyle kamyonun altında kalan çocuğun olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
Cenaze, otopsi için Palu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Haber Yayın Tarihi: 31.08.2020 12:11 - Kaynak: AA
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