Son dakika haberleri! Elazığ'da kardeşler arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı - Son Dakika

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde, kardeşler arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.
İddiaya göre, ilçeye bağlı Kavalı köyü Boğaz mezrasında kardeşler İ.A. ve S.A. arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada İ.A, kardeşi S.A'yı silahla bacağından vurdu.
Olayda hafif yaralanan S.A. haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Fethi Sekin Şehir Hastanesine kaldırıldı.
Kaçan İ.A, jandarma ekiplerince yapılan takip sonucu köy sınırları içerisinde yakalandı.
Kaynak: AA
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