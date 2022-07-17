Son dakika haberleri... ELAZIĞ'DA KAYISIDA HASAT ZAMANI ZİRAİ DON NEDENİYLE ÜRETİM 100 BİNDEN 25 BİN TONA DÜŞTÜ - Son Dakika
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Son dakika haberleri... ELAZIĞ'DA KAYISIDA HASAT ZAMANI ZİRAİ DON NEDENİYLE ÜRETİM 100 BİNDEN 25 BİN TONA DÜŞTÜ

17.07.2022 13:31

Son dakika haberi... ELAZIĞ'ın Baskil ilçesinde 1345 kilometrekarelik alanda üretimi yapılan ve 'Sarı Altın' olarak tabir edilen kayısının hasadı başladı.

ELAZIĞ'ın Baskil ilçesinde 1345 kilometrekarelik alanda üretimi yapılan ve 'Sarı Altın' olarak tabir edilen kayısının hasadı başladı. Geçen seneye oranla 100 bin ton beklenen rekolte Nisan ve Mayıs aylarında yaşanan zirai don nedeniyle 25 bin tona düştü. Türkiye'de kayısı üretimi yapılan 6 bölgenin içinde yer alan Baskil'de aynı zamanda kayısı üreticisi de olan Belediye Başkanı İhsan Akmurat, hasatta en yoğun dönemi yaşadıklarını belirterek, Bu yıl 20 Nisan ve 5 Mayıs'ta oluşan zirai dondan dolayı kayısı rekoltemiz 6'da 1 oldu. Yaş kayısıda 100 bin ton, kuru kayısıda ise 30 bin tona kayısı beklerken şu an kuruda 5 bin ton, yaşta ise 20-25 bin tonluk hasat dönemini yaşıyoruzö dedi.

Türkiye'nin önemli kayısı üretim merkezleri arasında yer alan Elazığ'ın Baskil ilçesinde, çiftçinin en önemli gelir kaynağı kayısının hasadı başladı. 1345 kilometrekarelik alanda üretilen kayısı toplama işlemi sabah erken saatlerde başlıyor. Toplanan kayısılar islimden çıkarıldıktan sonra alana seriliyor. Ardından çekirdekleri çıkarılan kayısılar, depolara aktarıldıktan sonra ihraç ediliyor. Bölge ekonomisine ciddi katkısı bulunan ve birçok ülkeye ihraç edilen kayısıda bu yıl Nisan ve Mayıs aylarında yaşanan zirai don nedeniyle 100 bin ton beklenen rekolte 25 bine düştü.

Aynı zamanda kayısı üreticisi olan Baskil Belediye Başkanı İhsan Akmurat, 'Sarı Altın' olarak tabir edilen kayısıda hasatta en yoğun dönemi yaşadıklarını söyledi. Akmurat, Kayısı zahmetli bir ürün. Onun için 'meyvelerin şahı' olarak ifade ederiz. Baskil, büyük bir coğrafya. Üreticilerimizin tek geçim kaynağı kayısı bahçeciliği. Bu yıl 20 Nisan ve 5 Mayıs'ta oluşan zirai dondan dolayı kayısı rekoltemiz 6'da bir oldu. Yaş kayısıda 100 bin ton, kuru kayısıda ise 30 bin tona yakın kayısı beklerken şu an kuruda 5 bin ton, yaşta ise 20-25 bin tonluk hasat dönemini yaşıyoruz. Fındık ve incir gibi bir ihraç ürünü. Hatta milli ekonomiye katma değer olarak bir numara olduğunu düşünüyorum. Amerika, Almanya ve Rusya'nın en büyük tüketici ülkeler olduğunu düşünürsek 110'a yakın ülkenin Baskil, Malatya ve Türkiye kayısını tattığını ifade edebiliriz diye konuştu. (DHA)

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Kaynak: DHA

Elazığ, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... ELAZIĞ'DA KAYISIDA HASAT ZAMANI ZİRAİ DON NEDENİYLE ÜRETİM 100 BİNDEN 25 BİN TONA DÜŞTÜ - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberleri... ELAZIĞ'DA KAYISIDA HASAT ZAMANI ZİRAİ DON NEDENİYLE ÜRETİM 100 BİNDEN 25 BİN TONA DÜŞTÜ - Son Dakika
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