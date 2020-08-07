Son dakika haberleri... Elazığ'da Kovid-19 tedbirleri denetimi - Son Dakika

"Sağlık için hepimiz için" sloganıyla Türkiye genelinde uygulanan Kovid-19 tedbirleri kapsamında Elazığ'da denetim yapıldı.

İçişleri Bakanlığının valiliklere gönderdiği "Koronavirüs Denetimleri" genelgesi kapsamında İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Elazığ- Pertek, Elazığ- Malatya kara yolları ve tarihi Harput Mahallesi başta olmak üzere kent genelinde Kovid-19 tedbirlerine ilişkin denetim gerçekleştirdi.

Denetimlerde ekipler, vatandaşlara salgından korunmaları için sosyal mesafe ve maske kullanmaları konusunda uyarılarda bulundu.

Jandarma ekipleri de denetimler sırasında maskesi olmayan vatandaşlara maske verdi, el hijyeni için dezenfektan ikram etti.

Vatandaşlar denetimlerden memnuniyet duyduklarını belirtti.