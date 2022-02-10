Elazığ'da düzenlenen operasyonda sahte içki ürettiği iddiasıyla bir kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, piyasaya sahte ve kaçak içki sürüleceği bilgisi üzerine belirlenen bir adrese operasyon düzenledi.
Söz konusu adreste arama yapan ekipler, 40 litre etil alkol ile boş içki şişesi ele geçirdi.
Olaya ilişkin gözaltına alınan bir şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
Kaynak: AA
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