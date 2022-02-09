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Elazığ'daki trafik kazasında ölü sayısı 2'ye yükseldi - Son Dakika

Elazığ'daki trafik kazasında ölü sayısı 2'ye yükseldi

09.02.2022 20:25

Elazığ'daki trafik kazasında ölü sayısı 2'ye yükseldi Elazığ'da bariyerleri parçalayarak şarampole uçan otomobil, hurdaya döndü.

Elazığ'daki trafik kazasında ölü sayısı 2'ye yükseldi

ELAZIĞ - Elazığ'da bariyerleri parçalayarak şarampole uçan otomobil, hurdaya döndü. Kazada, ölü sayısı 2'ye yükseldi.

Kaza, Elazığ- Bingöl Karayolu 30. kilometresi Koçkale mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.R.Ş. idaresindeki 23 BE 029 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerleri parçalayarak şarampole uçtu. Kazada, otomobil hurdaya dönerken diyanet personel Bayram Yazar olay yerinde hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulansla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Hayatını kaybeden şahsın cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan 52 yaşındaki MEB Şube Müdürü Hüseyin Ateş'inde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybettiği bildirildi.

Elazığ'daki trafik kazasında ölü sayısı 2'ye yükseldi
Elazığ'daki trafik kazasında ölü sayısı 2'ye yükseldi
Elazığ'daki trafik kazasında ölü sayısı 2'ye yükseldi
Elazığ'daki trafik kazasında ölü sayısı 2'ye yükseldi
Elazığ'daki trafik kazasında ölü sayısı 2'ye yükseldi
Elazığ'daki trafik kazasında ölü sayısı 2'ye yükseldi
Elazığ'daki trafik kazasında ölü sayısı 2'ye yükseldi
Elazığ'daki trafik kazasında ölü sayısı 2'ye yükseldi

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Otomobil, Elazığ, Bingöl, Ölü, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Elazığ'daki trafik kazasında ölü sayısı 2'ye yükseldi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Elazığ'daki trafik kazasında ölü sayısı 2'ye yükseldi - Son Dakika
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