Elazığ'da silah kaçakçılarına operasyon: 3 tutuklama - Son Dakika
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Elazığ'da silah kaçakçılarına operasyon: 3 tutuklama

18.04.2022 09:53

Elazığ'da silah kaçakçılarına operasyon: 3 tutuklamaELAZIĞ Elazığ'da silah kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda, 17 adet ruhsatsız tabanca ele geçirilirken 3 şüpheli de tutuklandı.

Elazığ'da silah kaçakçılarına operasyon: 3 tutuklama

ELAZIĞ Elazığ'da silah kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda, 17 adet ruhsatsız tabanca ele geçirilirken 3 şüpheli de tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Elazığ'a ruhsatsız tabanca getirilerek satışa sunulacağını bilgisi aldı. Bunun üzerine Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde başlatılan çalışmalar sonucunda, şüphelilerin belirlenen işyerlerine eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda U.A., M.F.B. ve A.H. gözaltına alındı. Adreslerde ve şahısların araçlarında yapılan aramalarda ise 17 adet ruhsatsız tabanca, 20 adet şarjör ve 74 adet fişek ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan ve adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Elazığ'da silah kaçakçılarına operasyon: 3 tutuklama
Elazığ'da silah kaçakçılarına operasyon: 3 tutuklama
Elazığ'da silah kaçakçılarına operasyon: 3 tutuklama
Elazığ'da silah kaçakçılarına operasyon: 3 tutuklama

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3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Elazığ'da silah kaçakçılarına operasyon: 3 tutuklama - Son Dakika


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