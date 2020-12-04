Son dakika haberleri... Elazığ'da sokaklar boş kaldı - Son Dakika

Son dakika haberleri... Elazığ'da sokaklar boş kaldı
04.12.2020 22:33
Gelen son dakika haberine göre ELAZIĞ'da, tüm Türkiye'de olduğu gibi koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması 21.00 itibariyle başladı.
ELAZIĞ'da, tüm Türkiye'de olduğu gibi koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması 21.00 itibariyle başladı.
İçişleri Bakanlığı genelgesiyle koronavirüs tedbirleri kapsamında 81 ilde bu akşam 21.00'da başlayan ve pazartesi sabahına kadar sürecek sokağa çıkma kısıtlaması Elazığ'da da başladı. Şehrin en işlek yerlerinden olan ve trafiğin yoğun olduğu Gazi ve Vali Fahribey caddeleri boş kalırken vatandaşların kısıtlamalara genelde uyduğu görüldü. Güvenlik güçleri, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal edenlere 3 bin 150 TL idari para cezası uyguladı.
Son Dakika Güzel sörfçü Palmateer, çırılçıplak soyunup dünyanın en büyük dalgalarına meydan okudu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dört ilimizi uyardı: Vakalar artıyor Ayşecan Tatari suda doğum yaptığı anları paylaştı! Fotoğrafın altına yazdıkları herkesi duygulandırdı Son Dakika: Beşiktaş, evinde Kasımpaşa'yı 3-0 yendi Hatayspor maçı öncesi Galatasaray'da Taylan Antalyalı takımla çalıştı Son Dakika: Türkiye'de 4 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 193 kişi vefat etti, 32 bin 736 yeni vaka tespit edildi Çekya'da bilim insanları, koronavirüsü yüzde 99 oranında yok eden kağıt üretti Kahramanmaraş'ta polisimizi şehit eden katilin cenazesi morgda kaldı