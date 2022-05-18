Elazığ'da şüpheli ölüm - Son Dakika
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Elazığ'da şüpheli ölüm

18.05.2022 10:57

Elazığ'da şüpheli ölüm Elazığ'da 19 yaşındaki genç kız, 18 katlı katlı binanın zemininde ölü bulundu.

Elazığ'da şüpheli ölüm

ELAZIĞ - Elazığ'da 19 yaşındaki genç kız, 18 katlı katlı binanın zemininde ölü bulundu. Polis ekipleri, şüpheli buldukları ölümün ardından geniş çağlı inceleme başlattı.

Olay, Cumhuriyet Mahallesi Üniversite Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, işçiler inşaatı devam eden 18 katlı bir binanın zemininde hareketsiz şekilde yatan bir kız gördü. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri 19 yaşındaki Lütfiye Ş. olduğu öğrenilen kızın hayatını kaybettiğini belirledi. Şüpheli ölüm sonrasında polis ekipleri geniş çaplı inceleme yaptı. Yapılan incelemenin ardından genç kızın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Elazığ'da şüpheli ölüm
Elazığ'da şüpheli ölüm
Elazığ'da şüpheli ölüm
Elazığ'da şüpheli ölüm
Elazığ'da şüpheli ölüm
Elazığ'da şüpheli ölüm
Elazığ'da şüpheli ölüm

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Kaynak: İHA

Cumhuriyet Mahallesi, Üniversite, Elazığ, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Elazığ'da şüpheli ölüm - Son Dakika


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SON DAKİKA: Elazığ'da şüpheli ölüm - Son Dakika
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