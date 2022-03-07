Son dakika haberleri! Elazığ'da trafik kazası : 1 yaralı - Son Dakika
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Son dakika haberleri! Elazığ'da trafik kazası : 1 yaralı

07.03.2022 10:43
Son dakika haberleri! Elazığ'da trafik kazası : 1 yaralı

Son dakika haberi: Elazığ'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 1 kişi yaralandı.

Elazığ'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 1 kişi yaralandı.

Kaza, merkeze bağlı Ataşehir Mahallesi Tofaş Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 38 FA 321 ile 34 AE 977 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada, 1 kişi hafif yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralının tedavisi olay yerine sevk edilen ambulans içerisinde yapıldı.

Kazayla ilgili polis ekipleri inceleme yaptı. - ELAZIĞ

Son dakika haberleri! Elazığ'da trafik kazası : 1 yaralı

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Ataşehir, Elazığ, Tofaş, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri! Elazığ'da trafik kazası : 1 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri! Elazığ'da trafik kazası : 1 yaralı - Son Dakika
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