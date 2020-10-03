Bölgeye gitmek üzere yola çıkan ilçe itfaiye ekibini taşıyan 23 FA 818 plakalı araç, kaza yerinde yan yattı.

Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ve itfaiye ekibi yönlendirildi.

Kazada sürücü ve kardeşi Ferhat Karaca yaralandı.

Elazığ 'ın Keban ilçesinde, fren arızası nedeniyle yoldan çıkan kamyonda yaralanan 2 kişinin yardımına giden itfaiye aracı kaza yaptı.

Son Dakika › Güncel › Trafik kazasında yaralananlara yardıma giden itfaiye aracı kaza yaptı - Son Dakika

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