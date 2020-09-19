Son dakika haberleri! Elazığ'da uyuşturucu operasyonu - Son Dakika

Elazığ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında, 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı, uyuşturucu sevkiyatı, satışı ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışma yapıldı.

Yapılan çalışmalar kapsamında elde edilen istihbarat sonucunda Harput Mahallesinde F.G, C.Ü, T.D. ve Kovancılar ilçesinde B.T'nin uyuşturucu madde kullandıkları ve ticaretini yaptıkları bilgisine ulaşıldı.

Eş zamanlı yapılan operasyonda, şüphelilerin kullandıkları araçlarda yapılan aramada 500 gram kubar esrar, tabanca ve fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.