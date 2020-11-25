Elazığ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonda 2 şüpheli yakalandı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satışı yapılmasının önlenmesi için çalışma gerçekleştirdi.
Yapılan uygulama kapsamında Elazığ- Diyarbakır kara yolu polis uygulama noktasında şüphe üzerine bir araç durduruldu.
Araçta bulunan T.D. ve U.E'nin üst aramalarında 65 gram metamfetamin ile 4 gram esrar ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
- Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haberleri! Elazığ'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı - Son Dakika